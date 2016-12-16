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Otomobilden 400 bin TL çalan hırsızlar yakalandı

Kayseri'de park halinde bulunan otomobilin camını kırarak 400 bin TL çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Otomobilden 400 bin TL çalan hırsızlar yakalandı

16 Aralık 2016 18:30
Otomobilden 400 bin TL çalan hırsızlar yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda O.Ö., bankadan 400 bin TL çektikten sonra çantasını aracına koyduktan sonra ayrıldı. Bu sırada O.Ö.'yü takip eden hırsızlar sahte plakalı araçla otomobilin yanına geldi. Otomobilden inen 1 kişi, aracın camını kırarak 400 bin TL bulunan çantayı alarak uzaklaştı.

Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, ihbar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, daha öncede aynı yöntemle bir çok araçtan hırsızlık yapan E.P.'yi yakaladı.

Meydana gelen hırsızlık olayına karışan diğer şüphelileri yakalamak için harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği, kurulan özel ekip ile Kırıkkale'de çalışma başlattı. E.P.'nin akrabalık bağı bulunan Ö.M., S.M., Ş.M. ve K.M. gözaltına alındı. Ayrıca, olayda kullanılan 06 plakalı otomobilde ele geçirildi. Öte yandan, olayda kullanılan otomobile internet üzerinden satış ilanı verilen aynı model ve aynı renk bir otomobilin plakasının kopyalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan S.M. ve Ş.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali Göç 

Etiketler: hırsız, Kayseri


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