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Otomobilden 5 kilo altın çalarak kayıplara karıştılar

Büyükçekmece’de kuyumculara bilezik dağıtan toptancıları takip eden hırsızlar, otomobilin bagajında bulunan 5 kilo altını çalarak kayıplara karıştı.

Otomobilden 5 kilo altın çalarak kayıplara karıştılar

06 Temmuz 2017 18:07
Otomobilden 5 kilo altın çalarak kayıplara karıştılar - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 12.30 sıralarında Tepecik Ulus Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu önünde meydana geldi. Bilezik toptancılığı yapan iki kişi kuyumcuya altınlarını teslim etmek üzere geldi. Mal bırakmak için indikleri araçlarının yanına başka bir araç daha park etti. Mallarını teslim eden toptancılar yaklaşık 5 kiloluk diğer altın bilezikleri araçlarının bagajına koydu. Hırsızlar toptancıların araçlarına binmesiyle birlikte otomobilin bagajını açıp 5 kilo altın bulunan çantayı alıp araçlarına binerek kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, polis altınları çalan hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
 

Alper Korkmaz
 


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