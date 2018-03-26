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Otomobilden atılan poşetlerden 386 adet uyuşturucu hap çıktı

Osmaniye’de jandarma ekiplerince yapılan uygulama sırasında seyir halindeki otomobilden atılan poşetlerden 386 adet uyuşturucu hap çıktı.

Otomobilden atılan poşetlerden 386 adet uyuşturucu hap çıktı

26 Mart 2018 14:30

Alınan bilgiye göre, Toprakkale ilçesinde jandarma komutanlığınca D-400 Karayolu Sazlık mevkisinde oluşturulan arama noktasına yaklaşan 01 EAA 05 plakalı otomobil içerisinden yol kenarına poşet atıldığını fark eden ekipler, aracı durdurarak inceleme gerçekleştirdi.

Poşetin atıldığı bölgede yapılan aramada 4 ayrı poşet içerisinden 386 adet pembe renkli uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.K (35) ve M.G (30) çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.  

Resul Özdil

Etiketler: osmaniye, uyuşturucu

 

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