Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır yolu üzerinde uygulama yapan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 PU 0588 plakalı otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilin yakıt deposunu açıp arama yapan polisler, 27 adet tabanca ve 52 şarjör ele geçirdi. Otomobil sürücüsü Mehmet Sultan Ç. gözaltına alınarak emniyete götürülürken, ele geçirilenler arasında 14 adet Ruger, 4 adet Glock, 5 adet Taunus, 1 adet Walter, 1 adet Sig Sauer, 1 adet kobra toplu, 1 adet Smith Wesson marka tabanca bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.