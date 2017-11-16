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Otomobilden evinde ölü bulundu

Adana'da bir yıldır cezaevinde olan ve 5 günlük izne çıkan kemik erimesi hastası adam yaşadığı otomobilin içinde ölü bulundu. Şahsın cezaevine girmeden önce 4 yıl boyunca otomobilde yaşadığı ortaya çıktı.

Otomobilden evinde ölü bulundu

16 Kasım 2017 10:51

İddiaya göre, Karasoku Mahallesi 5 Ocak Meydanı Kemaraltı Camii yanında 45 ZT 193 plakalı otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşı kontrol ettiğinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri ilk belirlemelere göre şahsın kalp krizinden öldüğünü tespit etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobilde ölü bulundu hayatı dram çıktı

Polis yaptığı araştırmada ölü bulunan vatandaşın isminin Erol Dikici (57) olduğunu ailesi ve çocuklarıyla arası kötü olduğu için yaklaşık 4 yıldır kendisine ait araç içinde yaşadığını belirledi. Ayrıca polis şahsın boyacılık yaptığını, kemik erimesi hastası olduğunu 1 yıl önce de işlediği bir suçtan dolayı cezaevine girdiğini Toprakkale Açık Cezaevinde yattığını öğrendi. Dikici'nin 11 Kasım günü 5 gün izin alarak cezaevinden çıktığı, bu zaman zarfında da otomobilde yatıp kalktığı 16 Kasım günü saat 11.00'de cezaevine teslim olması gerektiği ortaya çıktı.
Yapılan incelemenin ardından adamın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Dikici'nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

 

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