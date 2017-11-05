Otomobilden geriye bu görüntü kaldı

Gediz ilçesine bağlı Yunuslar köyü yakınlarında meydana gelen kazada Nahit Çiftçi yönetimindeki araç, aşırı hız yüzünden köprü bariyerlerine çarpmış ve kazada araçta yolcu olarak bulunan Ebubekir Sezgin olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan sürücü Nahit Çiftçi, Ömer Sezgin ve Ahmet Sezgin ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Gediz Devlet Hastanesine getirilen yaralılardan Ahmet Sezgin’in de doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Diğer iki yaralının ise ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Recep Baysal