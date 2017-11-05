Diğer
Kategoriler

Otomobilden geriye bu kaldı

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Yunuslar köyü yakınlarında aşırı hız sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Otomobilden geriye bu kaldı

05 Kasım 2017 18:22

Edinilen bilgiye göre, Kütahya'dan Gediz istikametine gitmekte olan Nahit Çiftçi (33) yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, aşırı hız nedeniyle Yunuslar köyü yakınlarında köprü bariyerlerine çarptı.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Ebubekir Sezgin (20) isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Ömer Sezgin, (16) Ahmet Sezgin (18) ve araç sürücüsü Nahit Çiftçi ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından önce Gediz Devlet Hastanesi'ne ardından da Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanersi-ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaşamını yitiren Ebubekir Sezgin’in Gediz’de öğrenci olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: kaza, Kütahya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç