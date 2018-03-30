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Otomobilden hırsızlık yapan şahıs kameraya yakalandı

Ankara’da bir otomobilin bagajından hırsızlık yapan şahıs kameralara yakalandı.

Otomobilden hırsızlık yapan şahıs kameraya yakalandı

30 Mart 2018 19:15
Otomobilden hırsızlık yapan şahıs kameraya yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Ankara’da gece saatlerinde meydana gelen olay güvenlik kamerasına yansıdı. İsmi belirlenemeyen şahıs elindeki el feneri ile park halindeki araçlara yaklaştı. Önce etrafını inceleyen kişi, park halindeki araçlardan birine yaklaşarak ve içine baktıktan sonra araçtan uzaklaştı. Daha sonra arka tarafında bulunan panelvan bir araca yönelen hırsız, aracın bağacı ile belli bir süre uğraştı. Hırsız daha sonra elindeki iki çantayla olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Seyid Fatih Poyraz
 

 

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