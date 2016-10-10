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Otomobilden kaçan motosiklet, yayaya çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, önündeki aracın ani fren yapması sonucu, araca çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, yol kenarındaki kadına çarptı. Motosikletin çarptığı genç kadın yaralandı.


10 Ekim 2016 15:14

Kaza, Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halinde olan Serhat K. idaresindeki 41 SC 671 plakalı motosiklet, önündeki otomobilin ani fren yapması üzerine manevra yaparak yolun sağına geçmek istedi. Ani manevra yapan motosiklet bir anda kontrolden çıkarak yol kenarında bekleyen Öznur C. (25) adlı kadına çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Öznur C., yol kenarında bulunan kafelerin önüne düşerek yaralandı. Geçirdiği şokla uzun süre ağlayan genç kadına ilk müdahaleyi kazanın olduğu yere yakın kafede oturan vatandaşlar yaptı. Yaralı kadın daha sonra olay yerine çağrılan ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öznur C., hastanede tedavi altına alınırken, kazaya karışan motosiklet sürücüsü Serhat K. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. 

Dinçer Akbir - Gürcan Yılmaz

Etiketler: kaza, Kocaeli


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