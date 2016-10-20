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Otomobilden yılan çıktı

Malatya’da bir otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.

Otomobilden yılan çıktı

20 Ekim 2016 19:11

Malatya’da Küçük Sanayi Sitesi’nde bir oto servisine 34 LN 0910 plakalı otomobilini bakıma götüren sürücünün park halindeki aracının motor bölümüne 1 metrelik yılan girdi. Motor kısmında yılanın girdiğini gören sürücü korku içinde aracından uzaklaştı. Oto servis çalışanları ellerine aldıkları sopayla 1 metre uzunluğundaki yılanı aracın motor kısmından çıkartmaya çalıştı ancak başarılı olunamayınca durum İtfaiye ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede belirtilen işyerine gelen itfaiye ekipleri yılanı özel bir aparat yardımı ile bulunduğu yerden çıkardı. İtfaiye ekipleri daha sonra yakaladıkları yılanı doğaya saldı.

Etiketler: yılan


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