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Otomobili 10 saniyede çalarak kayıplara karıştı

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında, ismi öğrenilemeyen bir hırsız otomobili yaklaşık 10 saniyede çalarak kayıplara karıştı. Kısa sürede çalınan otomobilin hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobili 10 saniyede çalarak kayıplara karıştı

08 Kasım 2017 08:55
Otomobili 10 saniyede çalarak kayıplara karıştı - Tıkla İzle

Hırsızlık, 25 Ekim’de akşam saat 17.25 sıralarında Altındağ Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat işiyle uğraşan Özgür Altınok, akşam eve geldiği esnada kullandığı otomobili park ederek eve geçti. Kısa süre sonra otomobile bakmaya giden Altınok, otomobilin yerinde olmadığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından hırsızlık anını saniye saniye kayıt eden görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde bir kişinin otomobile yaklaşarak otomobilin arkasından dolandığı sonra kısa sürede kapısını açarak yaklaşık 10 saniyede otomobili çaldığı tespit edildi. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. 

Otomobil sahibi Yener Altınok, oğlunun otomobille gezmeye gittiğini geldikten sonra otomobili park ederek eve geldiğini söyleyerek, “Özgür arabayla gezmeye gidip geldi. Arabanın süzgeçlerini ve kılıflarını değiştirdik. Yukarı eve çıktı yarım saat kadar geçmedi araba gitti. Görüntülerde gördüğünüz gibi adam geliyor 10 saniyede otomobili çalıştırıp Yeşilova Kavşağına doğru götürüyor” dedi.  

Abdülaziz Baydilli - Halil Karahan

 

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