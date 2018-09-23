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Otomobili ile kaza yaptı, oturup ağladı

Otomobili ile kaza yaptı, oturup ağladı
Otomobili ile kaza yaptı, oturup ağladı

Karabük’te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Safranbolu karayolu Kireçkuyu mevkiinde meydana geldi. Gamze Yaşar (26) yönetimindeki 34 UE 6379 plakalı otomobil Safranbolu istikametinden Karabük istikametine seyir sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Karşı şeritten herhangi bir aracın gelmemesi büyük faciayı önledi. Kadın sürücü yara almadan kurtulurken gözyaşlarına hakim olamadı. Toptancılık yaptığı belirlenen sürücünün kazanın etkisiyle otomobilindeki eşyaları çevreye yayıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Rıdvan Bostancı
 

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