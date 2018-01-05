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Otomobilin altında kalan motosikletli hayatını kaybetti

Adana'da kamyona çarparak yola fırlayan motosikletli, bir otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Otomobilin altında kalan motosikletli hayatını kaybetti

05 Ocak 2018 18:12

Kaza, D-400 karayolunun Sarıçam ilçesi İncirlik Kemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, D-400 karayolunda 01 EPJ 19 motosiklet ile seyir eden Ömer Işıktaş, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Mehmet Ş. yönetimindeki 07 LL 860 plakalı kamyonla çarpıştı. Motosikletten düşüp yola savrulan Işıktaş aynı yönde seyreden Feyzullah H. idaresindeki 01 DL 761 plakalı otomobilin altında kaldı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Işıktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Işıktaş'ın cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon ve otomobil sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: adana, kaza

 

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