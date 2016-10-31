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Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna giren otomobil pompaya çarptı. Pompanın yanında duran çalışan ise saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

31 Ekim 2016 22:48

Torba Kaynar mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonuna kontrolsüz ve hızlı bir şekilde giren 06 UZ 929 plakalı otomobil, akaryakıt pompasına çarptı. Olayın olduğu esnada pompanın önünde duran Keymur Karataş isimli istasyon çalışanı ise saniyelerle otomobilin altında kalmaktan kurtuldu. Kazanın ardından şok geçiren pompacı, bir süre olayın şaşkınlığını yaşadı. Otomobil sürücüsü ise kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

Öte yandan, otomobilin pompaya çarpma anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Etiketler: otomobil


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