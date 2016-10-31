Torba Kaynar mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonuna kontrolsüz ve hızlı bir şekilde giren 06 UZ 929 plakalı otomobil, akaryakıt pompasına çarptı. Olayın olduğu esnada pompanın önünde duran Keymur Karataş isimli istasyon çalışanı ise saniyelerle otomobilin altında kalmaktan kurtuldu. Kazanın ardından şok geçiren pompacı, bir süre olayın şaşkınlığını yaşadı. Otomobil sürücüsü ise kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

Öte yandan, otomobilin pompaya çarpma anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.