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Otomobilin altında metrelerce sürüklendiler

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan iki genç kız, kendilerine çarpan otomobilin altında yaklaşık 50 metre sürüklendi. Yaralanan genç kızlar, hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin altında metrelerce sürüklendiler

27 Kasım 2016 16:17

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı DSİ Kavşağında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Yeşim Coşkun ile Kader Çalışkan’a, Mustafa Ersan Ö. idaresindeki 33 SE 590 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı Yeşim Coşkun ile Kader Çalışkan, otomobille birlikte yaklaşık 50 metre sürüklendi. Feci kazada otomobilin durmasıyla yere düşen Yeşim Coşkun ile Kader Çalışkan, yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yeşim Coşkun ile Kader Çalışkan’ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan otomobil çekiciyle otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Etiketler: otomobil


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