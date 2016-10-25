İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, son zamanlarda kullanımı hızla yaygınlaşan Scank isimli uyuşturucu maddenin yurt dışından İstanbul'a getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, yapılan araştırmalar ve fiziki takip sonucunda uyuşturucu maddenin Avcılar'da bir araçla taşındığını öğrendi. Uyuşturucu satıcılarına teslim edilmek üzere Scank isimli maddenin taşındığını tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

Aracı Avcılar Isparta Kule Bulvarında durdurarak arama yapan ekipler, aracın bagajında iki tane valiz içine yerleştirilmiş piyasa değeri yaklaşık 180 bin TL olan 13 kilo Scank uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Operasyon anı ise jandarma kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Araçta bulunan M.K. ve B.S. 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. Suçlu bulunan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

