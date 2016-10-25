Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Otomobilin bagajından 13 kilo uyuşturucu çıktı

Otomobilin bagajından 13 kilo uyuşturucu çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Avcılar'da düzenlenen operasyonda bir aracın bagajına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 180 bin TL olan 13 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon anı kameraya yansıdı.

Otomobilin bagajından 13 kilo uyuşturucu çıktı

25 Ekim 2016 11:33
Otomobilin bagajından 13 kilo uyuşturucu çıktı - Tıkla İzle

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, son zamanlarda kullanımı hızla yaygınlaşan Scank isimli uyuşturucu maddenin yurt dışından İstanbul'a getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, yapılan araştırmalar ve fiziki takip sonucunda uyuşturucu maddenin Avcılar'da bir araçla taşındığını öğrendi. Uyuşturucu satıcılarına teslim edilmek üzere Scank isimli maddenin taşındığını tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

Aracı Avcılar Isparta Kule Bulvarında durdurarak arama yapan ekipler, aracın bagajında iki tane valiz içine yerleştirilmiş piyasa değeri yaklaşık 180 bin TL olan 13 kilo Scank uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Operasyon anı ise jandarma kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Araçta bulunan M.K. ve B.S. 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. Suçlu bulunan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!