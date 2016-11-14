Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır istikametinden Şanlıurfa istikametine gelmekte olan Yılmaz B. (54) yönetimindeki 34 KD 0024 plakalı otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada otomobilin bagajında 90 kilo 550 gram kubar esrar ile 155 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü Yılmaz B. ile arkadaşı Serap U. (28) gözaltına alındı.

Şahısların uyuşturucuyu Diyarbakır’dan Mersin’e götürdükleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.