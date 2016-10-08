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Otomobilin başında korkunç ölüm

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir kişi, otomobilin yanında silahla vurulmuş vaziyette bulundu.

Otomobilin başında korkunç ölüm

08 Ekim 2016 07:16

Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu Cambazdere’de yaşayan Mehmet Boz, kendisine ait otomobille Çınaraltı Mahallesi yakınlarında bulunan su deposu yanında durakladı.

Akşam saatlerinde Mehmet Boz’u aracın yanı başında yerde uzanmış ve hareketsiz vaziyette gören vatandaşlar, jandarma ve 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Boz’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Silahla vurulma sonucu öldüğü belirlenen Boz’un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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