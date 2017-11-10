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Otomobilin benzin deposunda 11 kilo esrar ele geçirildi

Osmaniye'de narkotik ekiplerinin yol uygulamasında durdurduğu otomobilin benzin deposunda 11 kilogram 300 gram esrar ele geçirildi.

Otomobilin benzin deposunda 11 kilo esrar ele geçirildi

10 Kasım 2017 21:46

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye-Adana karayolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine Şener K. (37) idaresindeki 09 K 8828 plakalı otomobili durdurularak arama yapıldı. Aracın LPG ve benzinli olmasına rağmen benzinle çalışmadığını fark eden ekipler, arka koltuğu sökerek benzin deposunu arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, depo kapağının narkotik köpeklerinin uyuşturucunun kokusunu alamaması için kahve ile kaplanmış olduğu gözlenirken, depo içinden paketler halinde 11 kilogram 300 gram esrar çıkarıldı. Otomobil sürücüsü Şener K. ilk ifadesinde Antalya'da yaşadığını ve aylardır işsiz olduğunu ileri sürerek, uyuşturucu çıkan otomobilin kendisine ait olduğunu ve otomobilin borcunu ödemek için kuryelik yaptığını iddia etti.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, aldığı arabanın borcunu ödemek için kuryelik yaptığını iddia ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: esrar

 

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