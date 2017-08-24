Otomobilin çamurluğundan 21 kilo eroin çıktı

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bir şahsın doğu illerinden getireceği yüklü miktarda uyuşturucuyu Mersin’de piyasaya süreceği istihbaratını alan Narkotik Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, plakası önceden tespit edilen aracı takibe aldı. Otomobili Serbest Bölge Otoban Gişelerinde durduran ekipler, narkotik köpeği ’Salvo’ vasıtasıyla araçta arama yaptı. Köpeğin duyarlılık gösterdiği aracın arka lastiklerini söken polis, çamurluk kısmında özel olarak hazırlanmış ’zula’ diye tabir edilen gizli bölmede, 41 paket halinde 21 kilo eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili araç sürücüsü C.E.’nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Hüseyin Kar