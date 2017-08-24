Diğer
Kategoriler

Otomobilin çamurluğundan 21 kilo eroin çıktı

Mersin’de bir istihbaratı değerlendiren polis, otoban gişelerinde durdurduğu lüks otomobilin arka tekerlerinin çamurluğunda, özel olarak hazırlanmış gizli bölmede 21 kilo eroin ele geçirdi.

Otomobilin çamurluğundan 21 kilo eroin çıktı

24 Ağustos 2017 17:16

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bir şahsın doğu illerinden getireceği yüklü miktarda uyuşturucuyu Mersin’de piyasaya süreceği istihbaratını alan Narkotik Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, plakası önceden tespit edilen aracı takibe aldı. Otomobili Serbest Bölge Otoban Gişelerinde durduran ekipler, narkotik köpeği ’Salvo’ vasıtasıyla araçta arama yaptı. Köpeğin duyarlılık gösterdiği aracın arka lastiklerini söken polis, çamurluk kısmında özel olarak hazırlanmış ’zula’ diye tabir edilen gizli bölmede, 41 paket halinde 21 kilo eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili araç sürücüsü C.E.’nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Hüseyin Kar

Etiketler: eroin


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç