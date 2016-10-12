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Otomobilin çarpıp kaçtığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Konya’da otomobilin çarpıp kaçtığı 14 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


12 Ekim 2016 08:23

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil cadde üzerinde 14 yaşındaki bisiklet sürücüsü Abdullah Şar’a çarpıp kaçtı. Otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Şar olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Abdullah Şar hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. 

Mustafa Beşer
KONYA

Etiketler: bisiklet, Konya, Otomobilin çarpıp kaçtığı bisikletli


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