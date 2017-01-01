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Otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk öldü

Gaziantep’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce 13 yaşındaki bir çocuğa daha sonra ise elektrik direğine çarptı.

Otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk öldü

01 Ocak 2017 18:44

Olay bugün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi, Cengiz Topel Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet T. İdaresindeki 27 YG 508 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek önce 13 yaşındaki Mehmet Arslan’a daha sonra ise yol kenarında bulunan demir elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilin çarptığı çocuk ve sürücü ağır yaralandı.

Kaza sonrası her iki yaralı çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı. Olayda ağır yaralanan 13 yaşındaki Mehmet Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, sürücü Mehmet T.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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