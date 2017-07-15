Diğer
Kategoriler

Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki bisikletli genç hayatını kaybetti

Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki bisikletli genç hayatını kaybetti

15 Temmuz 2017 08:02

Kaza, Seydişehir Otogar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhittin K. (22) yönetimindeki 34 AV 3067 plakalı araç, Ahmet Dönmez (16) yönetimindeki bisiklet ile çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Ahmet Dönmez’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan Dönmez sonra ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dönmez burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan oğlunun yaralandığını duyan baba Adem Dönmez ölüm haberinin ardından hastanede sinir krizi geçirdi.

Yetkililerce olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İsmail Sünbül
 

Etiketler: bisiklet, Konya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!