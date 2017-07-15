Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki bisikletli genç hayatını kaybetti

Kaza, Seydişehir Otogar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhittin K. (22) yönetimindeki 34 AV 3067 plakalı araç, Ahmet Dönmez (16) yönetimindeki bisiklet ile çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Ahmet Dönmez’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan Dönmez sonra ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dönmez burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan oğlunun yaralandığını duyan baba Adem Dönmez ölüm haberinin ardından hastanede sinir krizi geçirdi.

Yetkililerce olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Sünbül

