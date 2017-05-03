Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki genç kız öldü

Kaza, öğle saatlerinde Konaklı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya’dan Manavgat istikametine seyir halinde olan 42 yaşındaki Recep G. idaresindeki 07 HIV 75 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki Saliha Ö.’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen genç kız ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kızı ambulansla hastaneye götürdü. Burada müdahale edilen Saliha Ö., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayı yara almadan atlatan araç sürücüsü Recep G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki sorgusu tamamlanan sürücü adliyeye sevk edildi.

Erdal Anak

