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Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yola çıkan 5 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

28 Mayıs 2018 02:53

Alınan bilgiye göre, olay, Ceyhan İlçesi D-400 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Celal T. yönetimindeki 01 FBP 22 plakalı otomobil, Esentepe mahallesi yakınında aniden yola çıkan 5 yaşındaki Murat D.’ye çarptı. Çarpamanın etkisiyle metrelerce savrulan küçük çocuk ağır yaralandı. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun öldüğünü belirtirken, otomobil sürücüsü Celal T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Küçük çocuğun cenazesi Ceyhan Devlet Hastanesi morgunda nöbetçi savcının incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

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