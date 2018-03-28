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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bisikletle yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

28 Mart 2018 11:39

Edinilen bilgiye göre, kaza Kamil Kara Bulvarı kent girişinde meydana geldi. Durmuş Ali A. idaresindeki 01 D 2128 plakalı otomobil bulvarda seyir halindeyken o esnada bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 12 yaşındaki 6’ncı sınıf öğrencisi Enes Bedirhan Tapsız’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulans ile önce Kadirli’de hastaneye, ardından da hayati tehlike kaydıyla Adana Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Enes Bedirhan Tapsız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Durmuş Ali A. ise kazanın ardından gözaltına alındı.  

Selçuk Şavran

Etiketler: osmaniye

 

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