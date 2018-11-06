Otomobilin çarptığı cip takla attı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Beşbinevler Mahallesi'nde Seyit Mehmet K. yönetimindeki 42 PF 717 plakalı otomobil, kavşağa yaklaştığında Enver Kaya Bulvarı istikametine seyir halinde olan Emine Y. yönetimindeki 78 DB 950 plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip refüje çarparak takla attı. Kazada sürücüsü Emine Y. (43) ve yanında bulunan Burcu A. (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yasin Erdem

