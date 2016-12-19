Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Hakkı K.'ye plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kazada 20 yaşındaki İbrahim Hakkı K. olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü ise kaçtı. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Enver Zencirci

ŞANLIURFA