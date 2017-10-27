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Otomobilin çarptığı itfaiye eri yaralandı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletli itfaiye eri yaralandı.

Otomobilin çarptığı itfaiye eri yaralandı

27 Ekim 2017 21:59

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, iddiaya göre karşıdan karşıya geçmeyen çalışan itfaiye eri Ömer Faruk Ş. yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere çakılan itfaiye eri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Bekir Basmacı - Şinasi İnan

Etiketler: itfaiye eri, şanlıurfa

 

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