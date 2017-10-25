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Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Elazığ’da önceki gün otomobilin çaptığı kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

25 Ekim 2017 16:02

 Elazığ’da önceki gün otomobilin çaptığı kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün merkez Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarında meydana gelmişti. Keban yoluna doğru seyir halinde olan 23 LL 108 plakalı otomobil, yaya olarak karşıya geçmek isteyen Yıldız Beltekin'e çarptı. Kazada Beltekin, ağır yaralı olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Beltekin, kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

 

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