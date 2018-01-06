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Otomobilin çarptığı kadın kafa üstü yere çakıldı

Ankara'da seyir halindeki otomobil yolun karşısına geçmek isteyen dalgın kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın kafa üstü yere düşerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin çarptığı kadın kafa üstü yere çakıldı

06 Ocak 2018 09:19

Olay, Başkent’te saat 15.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın, araç trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede sağa, sola bakmadan dalgın bir şekilde karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Cadde üzerinde seyir halinde olan 26 B 0673 plakalı otomobil sürücüsü dalgın kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın kafa üstü yere düştü. O sırada aracın sağ koltuğunda oturan kişi hemen araçtan inerek çevredeki vatandaşlarla birlikte kafa üstü yere düşen kadına yardım etti.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. 

Seyid Fatih Poyraz

Etiketler: ankara, kaza

 

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