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Otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

04 Ekim 2016 10:06

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Bozkır yolu 4. kilometresinde Muammer G.’nin kullandığı 42 ZN 100 plakalı otomobil, ailesiyle birlikte tarlasına gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 55 yaşındaki Şevket Cura’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Şevket Cura’yı gören yakınları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Şevket Cura’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cura’nın eşi ve oğlu, acı haberin ardından sinir krizleri geçirdi. Cura’nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İsmail Sünbül

Etiketler: kaza, Konya


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