Otomobilin çarptığı traktör şarampole uçtu

Edinilen bilgiye göre, İnegöl-Hasanpaşa Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Ahmet Yenici yönetimindeki 16 KHG 38 plakalı otomobil İnegöl’e seyir halindeyken, önünde seyir halinde olan Mehmet Tosun idaresindeki 16 YZ 921 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör takla atarak yolun sağından şarampole devrildi. Otomobil ise çarpmanın etkisi ile yoldan çıkarak yeşillik alanda durabildi.

Traktörün altında kaldı

Şarampole devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Tosun araçta sıkışırken, kaza yerine gelen sağlık ekibi tarafından kurtarıldı. Ameliyata alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Otomobil sürücüsü Ahmet Yenici gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Salih Bakıcı