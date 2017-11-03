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Otomobilin çarptığı traktör şarampole uçtu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, özel otomobilin arkadan çarptığı traktör şarampole yuvarlandı. Devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü ekipler ve vatandaşlar tarafından traktörün altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı traktör şarampole uçtu

03 Kasım 2017 09:04

Edinilen bilgiye göre, İnegöl-Hasanpaşa Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Ahmet Yenici yönetimindeki 16 KHG 38 plakalı otomobil İnegöl’e seyir halindeyken, önünde seyir halinde olan Mehmet Tosun idaresindeki 16 YZ 921 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör takla atarak yolun sağından şarampole devrildi. Otomobil ise çarpmanın etkisi ile yoldan çıkarak yeşillik alanda durabildi.

Traktörün altında kaldı

Şarampole devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Tosun araçta sıkışırken, kaza yerine gelen sağlık ekibi tarafından kurtarıldı. Ameliyata alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Otomobil sürücüsü Ahmet Yenici gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Salih Bakıcı

Etiketler: bursa, otomobil, traktör

 

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