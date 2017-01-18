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Otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı 70 yaşındaki adam ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

18 Ocak 2017 09:21

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır - Siverek karayolu Şirinkuyu Mahallesi'nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Sinan Yerli’ye sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yerli, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yerli, ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Sinan Yerli’nin karayoluna çıkışı ve vatandaşların kaza alanına gitmesi bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşyerinde otururken duydukları ses üzerine kazayı fark ettiklerini söyleyen Eyüp Sebik adlı esnaf, “Adamın yanına gittik, yerde yatıyordu. Ambulansı çağırdık, ambulans geldi, ambulansa taşıdılar” ifadelerini kullandı. 

Cuma Sarı

Etiketler: kaza, şanlıurfa, yaşlı adam


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