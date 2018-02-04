Otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı !

Edinilen bilgiye göre, Ayaspaşa Mahallesi Çerkezköy Caddesi üzerinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 85 yaşındaki Mehmet Aydıntürk'e Çerkezköy istikametine gitmekte olan Ercan K. idaresindeki 59 TJ 057 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adamın kalbi durdu. Aydıntürk, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tekrar hayata döndürüldü. Saray Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam, burada da yapılan müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Fatih Kıray

