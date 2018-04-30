Diğer
Kategoriler

Otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti

Bolu’da, camiden çıktıktan sonra evine giderken otomobilin çarptığı 86 yaşındaki İsmail Çelikcan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti

30 Nisan 2018 23:46

Kaza, saat 21.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolu Akçaalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Abant Tabiat Parkı’ndan Bolu istikametine seyir halinde olan Ekrem A. yönetimindeki 06 EKR 35 plakalı otomobil, camiden çıktıktan sonra evine gitmekte olan 86 yaşındaki İsmail Çelikcan’a çarptı. Çelikcan’a çarptıktan sonra bir süre daha ilerleyen sürücü tekrar geri dönerek yaşlı adamın kanlar içerisinde yerde kaldığını gördü.

Sürücü Ekrem A., durumu 112 ve jandarma ekiplerine haber verdikten sonra olay yerine gelen vatandaşların tepkisinden korktuğu için aracına binerek kaçtı. Ağır yaralı olan İsmail Çelikcan ise, olay yerinde yapılan kalp masajının ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. 86 yaşındaki Çelikcan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü yakalandı

Olay yerinden kaçan sürücü Ekrem A. ise, Çaydurt mevkiinden TEM Otoyolu’na bağlanmak istediği sırada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Faruk Çidem

Etiketler: bolu, kaza

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç