Otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti

Kaza, saat 21.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolu Akçaalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Abant Tabiat Parkı’ndan Bolu istikametine seyir halinde olan Ekrem A. yönetimindeki 06 EKR 35 plakalı otomobil, camiden çıktıktan sonra evine gitmekte olan 86 yaşındaki İsmail Çelikcan’a çarptı. Çelikcan’a çarptıktan sonra bir süre daha ilerleyen sürücü tekrar geri dönerek yaşlı adamın kanlar içerisinde yerde kaldığını gördü.

Sürücü Ekrem A., durumu 112 ve jandarma ekiplerine haber verdikten sonra olay yerine gelen vatandaşların tepkisinden korktuğu için aracına binerek kaçtı. Ağır yaralı olan İsmail Çelikcan ise, olay yerinde yapılan kalp masajının ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. 86 yaşındaki Çelikcan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü yakalandı

Olay yerinden kaçan sürücü Ekrem A. ise, Çaydurt mevkiinden TEM Otoyolu’na bağlanmak istediği sırada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Faruk Çidem