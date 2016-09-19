Kaza, Samsun-Ordu karayolu Küçük Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet D. idaresindeki 06 FK 8947 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Nuri Yavaş’a (54) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yavaş, yere düşerek ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücüler yardıma koşarken, olay 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yerde yatan Yavaş’a ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Nuri Yavaş kurtarılamadı. Kaza nedeniyle kapanan yolda kısa süreli araç kuyrukları oluşurken, trafik polisleri de yolu tek şeritten verdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Sanayi Sitesi esnafları, burada sürekli kaza olduğunu belirterek üst geçit talebinde bulundular.

Ahmet Altay