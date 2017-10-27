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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

27 Ekim 2017 13:10

Kaza, ilçeye bağlı Savaklı Mahallesi Malatya-Adana karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, V.T. idaresindeki 34 RA 2089 plakalı araç, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Alkan’a (67) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza sonrasında mahalle sakinleri karayolu üzerinde ölümlü kazaların artmasına tepki göstererek yaklaşık 2 saat tek şeridi trafiğe kapattı. Bunun üzerine olay yerine Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük geldi. Uzun uğraşlar sonucu karayolu trafiğe açılırken, mahalle sakinleri yaşanan kazaların son bulması için yetkililerden yardım istedi.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Şükrü Sağlam
 

Etiketler: kaza, Malatya

 

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