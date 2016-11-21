Kaza, Kepez Mahallesi Solak köyü yol ayrımı mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, mahalle arasından ana yola çıkmak isteyen Murat Ö. (44) idaresindeki 67 TU 170 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Fikriye A.’ya (27) çarptı. Kazada yaralanan kadının yardımına koşan vatandaşlar, 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Kadının otomobile çarptığını iddia eden sürücü Murat Ö., polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Vedat Kılıç