Hayatını hayvanlara adayan Besim Sezgin, yolda bir aracın çarpıp bıraktığı yavru kediyi alarak veterinere götürdü. Burada yapılan müdahalede iki ayağı kesilen yavru kedinin tekrar yürüyebilmesi için protez bacak yaptıran hayvansever, takılan protezlerle kedinin yürümesini sağlayacak. Şu an veterinerde tedavi gören minik kediyi her gün ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi alan Besim Sezgin, kedinin ayaklarına protez takılıp yürüyeceği günü iple çekiyor.

Hayatını hayvanlara adadığını ifade eden Besim Sezgin, “Bu yavru kediye araç çarpmış. Taksi durağı kulübesinin arasına sıkışıp kalmış. Taksiciler 3 kez itfaiyeyi aramış, ama gelen olmamış. Taksiciler, hayvanları sevdiğimi bildikleri için benden yardım istediler. Derhal gidip yaralı yavru kediyi alarak veterinere götürdüm. Burada yapılan müdahale ile kedinin ön ve arka ayağı kesildi. Önümüzdeki günlerde kedinin yürüyebilmesi için iki ayağına da protez takacağız” dedi.

Kediyi tedavi eden Veteriner Bilge Öztürk, “10 gün önce Besim Bey bize bir sokak kedisi getirdi. Kedi bize geldiğinde ön ve arka ayakları çok kötü durumdaydı. Başarılı bir operasyonla iki bacağını keserek kediyi hayatta tuttuk. Kısmetse 10 gün sonra kedinin ayaklarına protez bacakları takacağız. Kedi yaklaşık 2,5 aylık. Protezler kedinin sokakta yürüyebilmesi için yeterli olmayacak, ama ev ortamında rahatlıkla yürüyebilecek” şeklinde konuştu.

Burak Türker