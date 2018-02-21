Otomobilin kapısından fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Kaza 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler ile Kırçiceği Caddesi kesişiminde bulunan kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 FGA 01 plakalı kamyonetin sürücüsü Mithat Athan, Sütçüler Caddesi üzerinde seyir halindeyken, Kırçiçeği Caddesi üzerinden gelen Emrah Mutlu yönetimindeki 42 DOR 86 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sırasında çarpışmanın etkisiyle otomobilin kapısından fırlayıp refüje kafasını çarpan Athan, olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan diğer otomobil sürücüsü Emrah Mutlu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suat Metin

