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Otomobilin kapısından fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Antalya’da kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kaza sırasında otomobilin kapısından fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Otomobilin kapısından fırlayan sürücü hayatını kaybetti

21 Şubat 2018 17:07

Kaza 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler ile Kırçiceği Caddesi kesişiminde bulunan kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 FGA 01 plakalı kamyonetin sürücüsü Mithat Athan, Sütçüler Caddesi üzerinde seyir halindeyken, Kırçiçeği Caddesi üzerinden gelen Emrah Mutlu yönetimindeki 42 DOR 86 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sırasında çarpışmanın etkisiyle otomobilin kapısından fırlayıp refüje kafasını çarpan Athan, olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan diğer otomobil sürücüsü Emrah Mutlu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Suat Metin
 

 

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