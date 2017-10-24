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Otomobilin köftecinin bahçesine uçma anı güvenlik kamerasında

Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada, özel otomobilin arkadan çarpıp kaçtığı hafif ticari araç takla atarak köftecinin bahçesine uçtu, bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Otomobilin köftecinin bahçesine uçma anı güvenlik kamerasında

24 Ekim 2017 19:31

Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan Mehmet B. yönetimindeki 26 UK 663 plakalı hafif ticari araca, Kalburt mevkiine geldiği sırada özel otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan hafif ticari araç, savrularak takla atmaya başladı. Takla atarak yoldan çıkan hafif ticari araç bir köftecinin bahçesine uçtu. Kaza sonucunda araçta sıkışan sürücü çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarında

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü kaza yerine çağrılan 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazanın ardından akaryakıt istasyonu güvenlik kameralarını inceleyen emniyet ekipleri, hafif ticari araca arkadan çarpıp kaçan otomobili tespit ettiler. Kaçan otomobil ile sürücüsü aranıyor.
 

Salih Bakıcı
 

 

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