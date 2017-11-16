Otomobilin lastiğinden eroin çıktı

Edinilen bilgiye göre, kentin giriş ve çıkışlarında araçlar üzerinde inceleme yapan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ereğli Çevreyolu üzerinde yol kontrol uygulaması sırasında 34 ACB 267 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Polisin otomobilde yaptığı aramaya dedektör köpek 'Oskar' da katıldı. 'Oskar'ın aracın lastiklerine tepki vermesi üzerine lastikler söküldü. Yapılan incelemede lastiğin içine gizlenmiş 2 kilo 145 gram eroin ele geçirildi. Otomobilde bulunan Muhammed Yasin K. ve Oğuz T. gözaltına alındı. Emniyete götürülen 2 şüphelinin işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Şüphelilerin eroini sokak satıcılarına getirdiği öne sürüldü.

İbrahim Yetkin