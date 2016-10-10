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Otomobilin LPG deposundaki gaz kaçağı korkuttu

Adıyaman merkez Musalla Mahallesinde park halindeki otomobilin LPG deposundaki gaz kaçağı vatandaşı korkuttu.

Otomobilin LPG deposundaki gaz kaçağı korkuttu

10 Ekim 2016 10:08

Edinilen bilgiye göre, Musalla Mahallesi Atatürk Caddesi Yeşil Cami karşısında park halinde bulunan 02 FZ 789 plakalı otomobilin LPG deposundan gaz kaçırdığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gaz kaçıran otomobilin patlama ihtimaline karşı çevre güvenliği aldı. Olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki gaz kaçağına müdahale ederek, olası bir yangının önüne geçti.

Mahalle sakinleri itfaiyenin müdahalesiyle rahat bir nefes aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Ahmet Arslantaş

Etiketler: Adıyaman, gaz kaçağı, LPG deposu, otomobil


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