Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde Mehmet Dibek’in kullandığı plakasız motosiklet ile Sinan Beyazer’in kullandığı 07 MCA 84 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Dibek ve motosiklette bulunan eşi Fatmana Dibek yaralandı. Ambulans ile Manavgat Devlet hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, hastaneye akın eden yakınları sinir krizi geçirdi.

Diğer taraftan kaza anı bir işyerinin kameralarına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, motosikletin otomobil gelirken önünden geçmek istediği, çarpmanın ardından motosikletin arkasındaki kadının caddeye çıkmak için bekleyen bir otomobile savrulduğu görüldü. Kazanın ardından ise motosiklet sürücüsünün yakınlarının kaza yapan motosikleti olay yerinden kaçırmaları dikkat çekti.