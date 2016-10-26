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Otomobilin motosiklete çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya’nın Manavgat İlçesinde iki kişinin yaralandığı otomobil ile motosiklet kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobilin motosiklete çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

26 Ekim 2016 17:18
Otomobilin motosiklete çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde Mehmet Dibek’in kullandığı plakasız motosiklet ile Sinan Beyazer’in kullandığı 07 MCA 84 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Dibek ve motosiklette bulunan eşi Fatmana Dibek yaralandı. Ambulans ile Manavgat Devlet hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, hastaneye akın eden yakınları sinir krizi geçirdi. 

Diğer taraftan kaza anı bir işyerinin kameralarına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, motosikletin otomobil gelirken önünden geçmek istediği, çarpmanın ardından motosikletin arkasındaki kadının caddeye çıkmak için bekleyen bir otomobile savrulduğu görüldü. Kazanın ardından ise motosiklet sürücüsünün yakınlarının kaza yapan motosikleti olay yerinden kaçırmaları dikkat çekti. 


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