Otomobilin sıkıştırdığı motosikletli böyle kaza yaptı

Kaza, E-5 Karayolu Maltepe Zümrütevler mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü karayolunda seyir ettiği esnada arkadaşıyla birlikte seyir halinde olan motosikletli otomobili geçmek istedi. Tam geçeceği esnada otomobil sürücüsü motosikletlinin şeridini kapatarak onu sıkıştırdı. Arada kalan motosikletli bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ve arkadaşı yere savruldu. Motosikletin üzerindekiler kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası otomobil dururken, motosikletin arkasından seyir eden başka bir motosikletli ise yere düşenlerin yardımına koştu. Kaza anı, kameraya saniye saniye yansıdı.

Motosikletliyi bariyerlere sıkıştırdı

Kameraya yansıyan görüntülerde, araçlar trafikte seyir ettiği esnada motosiklet sürücüsü de şeridinden gidiyor. Motosikletli otomobilin arkasına geldiği esnada onu geçmek istiyor. Ancak otomobil sürücüsü direksiyonu sola kırarak motosikletlinin geçmesini engelliyor. Aniden frene basan motosikletli bariyerlere çarparak kaza yapıyor. Kaza sonucu devrilen motosikletin üzerindeki 2 kişi de yere savruluyor.

Doğan Can Cesur