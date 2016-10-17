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Otomobilin takla atma anı güvenlik kamerasında

Zonguldak’ta kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobilin takla atma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin takla atma anı güvenlik kamerasında

17 Ekim 2016 10:32
Otomobilin takla atma anı güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Zonguldak’ta takla atarak durabilen otomobilin kaza anı MOBESE kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kaza 4 Ekim 2016 tarihinde saat 22.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi önünde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının yakınındaki kavşakta Zonguldak'tan Kozlu istikametine seyir eden sürücü, kontrolünü kaybederek önce yolun sağındaki kaldırıma çarptı. Otomobil o hızla savrularak, yolun sol tarafındaki refüje çıktı. Refüjü aşan otomobil çarpmanın etkisiyle taklalar atarken, karşı şeride geçerek durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların imdadına koştuğu sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. 

Onur Altındağ

Etiketler: güvenlik kamerasında, Zonguldak


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