Zonguldak’ta takla atarak durabilen otomobilin kaza anı MOBESE kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kaza 4 Ekim 2016 tarihinde saat 22.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi önünde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının yakınındaki kavşakta Zonguldak'tan Kozlu istikametine seyir eden sürücü, kontrolünü kaybederek önce yolun sağındaki kaldırıma çarptı. Otomobil o hızla savrularak, yolun sol tarafındaki refüje çıktı. Refüjü aşan otomobil çarpmanın etkisiyle taklalar atarken, karşı şeride geçerek durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların imdadına koştuğu sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Onur Altındağ