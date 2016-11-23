Edinilen bilgiye göre, Marmaris Kaçakçılık ve Organize işlerle Mücadele Grup Amirliği (KOM)ekipleri teknik çalışma sonucunda takibe aldığı 35 GJ 727 plakalı otomobili ilçeye giriş yaptığı sırada durdurdu. Otomobilde yapılan aramada vitez kolu körüğünün içine zulalanmış 590 adet excaty uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken otomobilin sürücüsü B.A(30) gözaltına alındı. Zanlının yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Yakalanan uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 30 bin lira civarında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vural Efecik

