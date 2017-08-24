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Otomobilin yakıt deposunda esrar ele geçirildi

Karaman’da bir otomobilin yakıt deposunda 22 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi.

Otomobilin yakıt deposunda esrar ele geçirildi

24 Ağustos 2017 23:26

Alınan bilgiye göre, Karaman-Mersin karayolu girişinde uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine Burak K.’nin (24), kullandığı 39 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, aracın deposuna zulalanmış 26 paket halinde 22 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadesi tamamlanan sürücü Burak K., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. 

Mehmet Dağlı


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