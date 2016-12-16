İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ve uyuşturucu maddelerin İstanbul'da piyasaya sürüleceği bilgisi alması üzerine çalışma başlattı. Arıza süs verilerek çekiciye yüklenmiş bir araç tespit eden ekipler araca yönelik Tuzla'da operasyon düzenledi.

Durdurulan otomobilde yapılan aramalarda, aracın yakıt deposuna zulalanmış vaziyette toplam 11 kilo 580 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.G. (19), M.K. (18), S.G. (19) ve E.Y. (17) isimli erkek şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.G. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

