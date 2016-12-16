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Otomobilin yakıt deposundan 11 kilo esrar çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilin yakıt deposuna zulalanmış halde toplam 11 kilo 580 gram toz esrar ele geçirildi.

Otomobilin yakıt deposundan 11 kilo esrar çıktı

16 Aralık 2016 12:04
Otomobilin yakıt deposundan 11 kilo esrar çıktı - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ve uyuşturucu maddelerin İstanbul'da piyasaya sürüleceği bilgisi alması üzerine çalışma başlattı. Arıza süs verilerek çekiciye yüklenmiş bir araç tespit eden ekipler araca yönelik Tuzla'da operasyon düzenledi.
Durdurulan otomobilde yapılan aramalarda, aracın yakıt deposuna zulalanmış vaziyette toplam 11 kilo 580 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında M.G. (19), M.K. (18), S.G. (19) ve E.Y. (17) isimli erkek şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.G. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 


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